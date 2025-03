Marcianise, il generale La Gala visita la Compagnia Carabinieri

Marcianise (Caserta) – Erano le 10 di questa mattina quando il comandante della Legione Carabinieri Campania, il generale di divisione Canio Giuseppe La Gala, ha varcato la soglia della caserma di via Rino Pio Golino, sede della Compagnia Carabinieri di Marcianise.

A rendergli gli onori è stato il capitano Daniele Petruccelli, comandante della Compagnia, che subito dopo ha accompagnato l’Alto Ufficiale in sala rapporto dove, ad attenderlo, vi erano i comandanti di Stazione, una rappresentanza di oltre 40 militari di ogni ordine e grado, schierati in rappresentanza degli 87 in forza a quel reparto, nonché una delegazione della locale sezione dell’Associazione nazionale carabinieri.

Ai militari in servizio e in congedo, il generale ha ricordato l’importanza di coltivare valori di rettitudine e abnegazione nell’orientare la quotidiana attività al servizio del territorio e, in particolare, della cittadinanza che deve percepire il “Carabiniere” quale punto di riferimento, il “porto sicuro” nel quale approdare per riversare le proprie istanze. In tal senso, ha rimarcato l’importanza di trasmettere vicinanza alla gente, in particolare alle vittime dei reati affinché sia avvertito il contatto con l’Arma e rimanga viva la consapevolezza che i carabinieri ci sono.

Il generale si è poi soffermato sull’esempio del furto in abitazione che costituisce un reato particolarmente lesivo non solo del patrimonio, ma anche e soprattutto dell’intimità della vittima alla quale, anche nei giorni successivi all’evento, va garantita la necessaria prossimità anche al fine di incrementare la percezione di sicurezza reale e avvertita. Si è quindi rivolto ai comandanti di Stazione a cui ha rammentato di porre in essere un’azione di comando attenta ed equilibrata, in modo da orientare al meglio i servizi esterni sul territorio.

In conclusione, il comandante La Gala ha evidenziato l’importanza della coesione e della compattezza nell’affrontare le sfide quotidiane che il servizio pone davanti ad ogni appartenente all’Istituzione, la necessità di operare sempre in sicurezza non dimenticando di trasmettere serenità all’interno e fuori le caserme dell’Arma, anche attraverso semplici gesti quale può essere un sorriso che “fa bene a chi lo riceve, ma anche a chi lo dona”. Prima di lasciare la sede della compagnia ha voluto congratularsi con i militari per gli ottimi risultati operativi fin qui conseguiti, esortandoli a non abbassare la guardia e a continuare a fornire una risposta incisiva e costante nella lotta alla criminalità comune e organizzata. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA