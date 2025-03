Lusciano, nasce il gruppo “Insieme Liberi”

Lusciano (Caserta) – Da un’idea di Giovanni Palmiero e di un gruppo di amici nasce una nuova associazione politica, “Insieme Liberi per Lusciano”, con un programma che si annuncia “chiaro” e con “proposte innovative e tante idee per il futuro del territorio”.

“Sostenuto da giovani imprenditori, donne di qualità, il gruppo – fanno sapere i promotori – è pronto a scendere in campo con le proprie candidature, portando freschezza e impegno. Si parte dal rilancio e dal sostegno alle piccole attività, passando per le attività ricreative per piccoli e meno abbienti”.

“Insieme Liberi per Lusciano” si propone come “un punto di riferimento per il dialogo e il confronto, aperto a tutti i cittadini e i vari gruppi per costruire insieme un futuro migliore per la nostra comunità”.