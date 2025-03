Emanuele Di Caterino, 12 anni fa l’omicidio: un murales a San Cipriano d’Aversa

San Cipriano d’Aversa (Caserta) – La comunità di San Cipriano d’Aversa si riunisce per un momento di profonda emozione e riflessione. Sabato 5 aprile, alle ore 17, nell’area mercato in via Campo d’Isola, verrà inaugurato un murales dedicato a Emanuele Di Caterino, giovane sanciprianese tragicamente scomparso nel 2013.

L’opera, fortemente voluta dai ragazzi del Forum dei Giovani di San Cipriano d’Aversa, è stata realizzata dall’artista Gennaro Fioretti, in arte “Genny Spray”. Il murales non è solo un omaggio alla memoria di Emanuele, ma anche un simbolo di non violenza, in un periodo storico in cui l’uso della violenza e delle armi, soprattutto tra i più giovani, è sempre più diffuso.

“L’inaugurazione – fanno sapere dal Forum – sarà un’occasione per ricordare la sua storia e per riaffermare i valori della giustizia, della memoria e della solidarietà. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questo evento dal forte valore simbolico, per rendere omaggio a Emanuele e condividere un momento di raccoglimento e riflessione collettiva”.

La vicenda – 7 aprile 2013. Dodici anni fa, ad Aversa, in piazza Bellini, Emanuele Di Caterino, 14 anni, di San Cipriano, veniva ucciso a coltellate al culmine di una rissa alla quale il ragazzo era estraneo. Da allora quel delitto non ha ancora un colpevole. Dopo la condanna ad otto anni di carcere, inflitta il 6 luglio 2023 dalla Corte di Appello di Napoli, a un 27enne di San Marcellino (all’epoca dei fatti minorenne, aveva 17 anni) al termine del sesto processo relativo alla vicenda, dopo l’ennesimo annullamento da parte della Cassazione, lo scorso gennaio è cominciato un nuovo processo d’appello, il terzo. Leggi l’articolo sulle ultime notizie di cronaca sulla vicenda: clicca qui