Castel Morrone mette in scena le sue tradizionali “maschere” per il Carnevale

Castel Morrone (Caserta) – Anche quest’anno la Pro Loco di Castel Morrone mantiene viva la tradizione carnevalesca del paese con la messa in scena de “Le Maschere”. Lunedì 3 marzo andranno in scena a Venezia, nell’ambito dei Carnevali delle tradizioni, “Le maschere antropologiche d’Italia”. “Le Maschere di Castel Morrone”, per la loro unicità e per il loro carattere, sono strettamente legate ad una filosofia del Carnevale unica e riconosciute come patrimonio culturale immateriale Campano. Con il patrocinio del Comune di Castel Morrone ed in collaborazione con la banda musicale di Castel Morrone, l’oratorio Padre Lazzarini, Rcm Live e l’Unpli nei giorni di domenica 2 marzo (“I 12 mesi”, alle 15.30, in piazza Fontana e alle 17 in piazza Bronzetti), martedì 4 (16.30 villa Ganci Pignatelli, 18 via Torre), domenica 9 (16 via Delle Pietre, 17 piazza Bronzetti e 18 via Altieri) saranno rappresentate la quadriglia, “i 12 mesi ed i 10 figli”.

Quest’anno, per tale tradizione è un’annata particolare. Le Maschere di Castel Morrone saranno presenti al Carnevale Veneziano rappresentando non solo il piccolo paese ma l’intera Regione Campania grazie alla collaborazione dell’unione delle Pro Loco e all’impegno costante della Pro Loco Castel Morrone. Avranno, inoltre, il piacere di essere accompagnati dalla banda junior di Maddaloni. Camilla Tariello curerà i costumi. L’artista Giovanni Tariello, che ha sempre creduto nelle tradizioni del paese, documentando ed organizzando anche lui il carnevale paesano negli anni ‘70 portando maggior rilievo ed importanza alla tradizione de “le Maschere” è sempre stato al fianco della Pro Loco attuale; sua l’opera del manifesto della manifestazione.

“Per il nostro amato paese sarà un importantissima vetrina, tutto questo grazie soprattutto all’impegno, ancora costante, dei ragazzi che continuano a portare avanti questa bellissima tradizione. Per il mio mandato da presidente è il top arrivare così in alto soprattutto con la tradizione a cui sono molto legato da anni grazie agli insegnamenti di Zio Mimmo ed altri veterani”, afferma il presidente della Pro Loco di Castel Morrone, Alberto Parisi. Il sindaco Cristoforo Villano esprime un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Castel Morrone per il costante impegno e dedizione mostrati nel corso degli anni. “Questo lavoro appassionato ha portato il Carnevale di Morrone, riconosciuto come bene Immateriale della regione Campania, a ricevere un invito prestigioso alla Kermesse del Carnevale di Venezia. Si tratta di un risultato straordinario, che ha reso la Pro Loco e il gruppo di maschere di Morrone gli unici rappresentanti della Campania a partecipare a un evento così importante”, ha affermato la fascia tricolore.