Marcianise, rubrica auguri: congratulazioni al neo dottore Manuel Scognamiglio

Congratulazioni al neo dottore Manuel Scognamiglio che, questa mattina, con una tesi di laurea sperimentale in “Valutazione della funzione diastolica del ventricolo sinistro in soggetti sani sotto sforzo”, discussa con i relatori professor Antonio Cittadini e correlatore professor Alberto Maria Marra, si è laureato, con la votazione di 110 in Medicina e Chirurgia, all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Figlio del medico Gianpiero Scognamiglio e di Maria Rosaria Sabatino, Manuel è il nipote di Giovanni Scognamiglio, compianto e indimenticato medico di Marcianise scomparso alla fine degli anni ‘90.