Sanità sostenibile e innovativa: da Napoli parte il National Mirror Group Italiano

Napoli – Creare sistemi sanitari e assistenziali più sostenibili, efficienti, innovativi e di alta qualità incentrati sulle persone e accessibili indistintamente a tutti. È l’obiettivo generale del Transforming Health and Care Systems (Thcs), un’iniziativa europea partita nel 2023, presentata a Napoli, con il lancio ufficiale del suo National Mirror Group Italiano (It Nmg), uno strumento costituito da un gruppo di esperti chiamati ad assicurare che le priorità nazionali in campo sanitario siano adeguatamente rappresentate e integrate nelle attività europee.

Attraverso il National Mirror Group, dal novembre 2024 anche l’Italia, primo paese della Partnership a dotarsene, contribuisce alla definizione delle strategie, alla diffusione di innovazioni e alla collaborazione con partner europei. Per il nostro Paese il Partenariato Thcs rappresenta una grande opportunità per rafforzare la propria sanità e favorire una cura più equa e innovativa per tutti attraverso migliori politiche sanitarie, accesso a finanziamenti per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie sanitarie, con un impatto positivo per il sistema sanitario e per i cittadini. Si tratta di un partenariato ne quadro del programma Horizon Europe, con un budget di 300 milioni di euro tra fondi Ue e contributi nazionali, che riunisce ben 64 partner provenienti da 26 paesi, coinvolgendo governi, istituzioni di ricerca, aziende e organizzazioni sanitarie.

Una realtà nella quale l’Italia gioca un ruolo chiave con il Ministero della Salute, coordinatore della partnership, il Ministero dell’Università e della Ricerca, ed i principali attori del sistema sanitario nazionale quali l’Istituto Superiore di Sanità, il ProMIS, le Regioni Veneto, Toscana, Lombardia e Puglia che cofinanziano la partnership. Ogni anno, Thcs pubblica bandi competitivi per finanziare progetti innovativi che siano in grado di incidere realmente sul miglioramento dell’offerta dei servizi sanitari e di assistenza nei Paesi Ue. Ma non si limita a finanziare progetti: Thcs definisce priorità strategiche e promuove una visione integrata per affrontare sfide cruciali come l’invecchiamento della popolazione, la sostenibilità economica, l’adozione di tecnologie digitali avanzate. Supporta il finanziamento dello sviluppo di nuove idee, sperimentandole a livello europeo per poterle poi adattare a ogni Paese, lavorando con governi, aziende, università e associazioni.

“Oggi, anche in tema di salute e di sanità, davvero dobbiamo ragionare attraverso una visione globale: europea ma, vorrei dire anche di più, una visione mondiale. – ha dichiarato Graziano Lardo, direttore generale Ricerca e Innovazione in Santità del Ministero della Salute – Ecco perché da parte nostra c’è tutta la vicinanza e la collaborazione sia al progetto Thcs in sé, ma anche e soprattutto al suo National Mirro Group, che deve avere l’obiettivo di contribuire al successo del partenariato”. “Il Thcs è una grande opportunità per la trasformazione dei servizi e dei sistemi sanitari perché la possibilità, che parte con oggi, di insediare questo National Mirror Group di esperti nazionali dà una grande opportunità ai servizi sanitari e alle aziende collegate di far crescere le competenze in materia di trasformazione dei sistemi sanitari per stare al passo con le sfide che, ogni giorno, ci vedono coinvolti”, ha dichiarato Antonio Maritati, referente del coordinamento generale del ProMIS. “Abbiamo pensato di costituire questo gruppo Nmg per fare cosa? Per aiutarci a cogliere i bisogni, cogliere le opportunità, cogliere quali sono le prospettive italiane da integrare con quelle europee e viceversa, e implementare poi i risultati”, ha dichiarato Lisa Leonardini, coordinatrice del National Mirror Group italiano. IN ALTO IL VIDEO