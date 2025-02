Gricignano, no al bullismo: incontro a scuola con la mamma de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”

Gricignano (Caserta) – L’istituto comprensivo “Filippo Santagata” di Gricignano di Aversa promuove un evento di grande rilevanza sociale: il convegno “Parole come veleno”, dedicato all’approfondimento dell’impatto del bullismo e del cyberbullismo sui giovani. Promosso dalla dirigente scolastica Loredana Russo e curato dalla docente referente Maria Affinito, l’incontro si terrà giovedì 27 febbraio, alle ore 10, nella sala polifunzionale della scuola primaria, in via Fermi, e avrà tra i protagonisti Teresa Manes, fondatrice dell’Associazione Italiana Prevenzione Bullismo e autrice del libro “Andrea. Oltre il pantalone rosa” (a cui è ispirato il film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”), che racconta la storia di suo figlio Andrea Spezzacatena, morto suicida ad appena 15 anni, diventando simbolo della lotta contro il bullismo.

A moderare sarà il giornalista Antonio Taglialatela, direttore della testata giornalistica online PupiaTv. Ai saluti istituzionali della dirigente Russo e del sindaco di Gricignano, Vittorio Lettieri, seguiranno gli interventi di Orlando Limone, pedagogista, ed Elpidio Cecere, psicologo e psicoterapeuta, che analizzeranno le conseguenze psicologiche e le strategie educative per prevenire tali fenomeni. Un altro contributo fondamentale sarà quello del vice sovrintendente Giuseppe Boccagna, della Sezione Sicurezza Cibernetica della Polizia di Stato, sulle insidie e i pericoli che possono nascondersi dietro l’uso del web. Emilia Narciso, presidente del Comitato Unicef Campania, parlerà delle iniziative educative attuate dall’organizzazione delle Nazioni Unite in sinergia con le scuole. A rendere ancora più emozionante l’evento sarà la performance della docente Raffaela Carotenuto, che interpreterà il brano “Canta Ancora” di Arisa, colonna sonora del film “Il ragazzo dai pantaloni rosa”.

Un appuntamento destinato ad essere un’opportunità preziosa per un confronto costruttivo, unendo testimonianze personali e competenze professionali allo scopo di sensibilizzare la comunità sui rischi legati al bullismo e al cyberbullismo, con l’obiettivo di costruire una comunità più inclusiva e rispettosa.