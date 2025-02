Caserta, addio al luogotenente Cosimo Centrone: prestò servizio per 40 anni alla Brigata Garibaldi

E’ deceduto oggi, dopo una lunga malattia, Cosimo Centrone, maresciallo maggiore aiutante dell’Esercito, in congedo da qualche tempo con la qualifica di luogotenente con carica speciale. Il sottufficiale Centrone, vero militare di lungo corso, ha prestato servizio per oltre 40 anni alla Brigata Bersaglieri “Garibaldi” di Caserta, successivamente è stato capo sezione del Minuto Mantenimento alle dirette dipendenze del Servizio Amministrativo dell’Ente. E’ stato nominato anche Cavaliere per meriti speciali con decreto a firma del presidente della Repubblica.

Durante il suo lungo e impeccabile servizio attivo ha ricevuto encomi e compiacimenti dai vari capi servizio e dai vari comandanti che si sono alternati al vertice della Brigata di stanza a Caserta. Originario di un paesino della Puglia, si arruolò a soli sedici anni nella Forza Armata per la sua innata vocazione di diventare al più presto militare dell’Esercito e di indossare la divisa. Venne trasferito a Caserta ed ha vissuto sempre con la sua famiglia in quel di Casagiove dove era conosciuto da tutti per la sua cordialità e disponibilità.

Lo ricordano con affetto e rimpianto, in segno di memoria grata, i tanti colleghi di lavoro e i suoi superiori, tra cui il colonnello Antonio Crisileo, alle cui dipendenze Cosimo ha prestato servizio per lungo tempo: Militare di grande valore e spessore professionale e morale Cosimo Centrone si è sempre distinto per il suo attaccamento al dovere e alle Istituzioni che ha servito durante la sua carriera con fedeltà, onore e amore di Patria. Che la terra gli sia lieve”.