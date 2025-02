Carnevale Maddalonese, cinque giorni con spettacoli gratuiti e sfilate di carri

Maddaloni (Caserta) – Conto alla rovescia per il Carnevale Maddalonese. Un’edizione speciale quella di quest’anno. L’evento infatti, inserito nel calendario dei Carnevali d’Italia, festeggia dieci anni di impegno e passione da parte dall’associazione di promozione sociale “Carnevale Maddalonese” che ha fatto crescere l’iniziativa nel corso di questi anni, riportando in città i vecchi fasti e la tradizione della festa più allegra e colorata che c’è.

Il carnevale è organizzato da un gruppo di amici che si sono costituiti in associazione e che lavorano tutto l’anno per organizzare gli eventi, allestire i carri e tutto quanto attiene alla manifestazione. Tutto viene realizzato in collaborazione con il comune di Maddaloni grazie alla volontà del sindaco Andrea De Filippo e all’assessore alla Cultura e agli Eventi, Caterina Ventrone, che hanno fatto di questa manifestazione un appuntamento fisso nel calendario degli eventi città, un punto di forza grazie al massiccio coinvolgimento dei cittadini e all’attrazione che ha rispetto ai comuni limitrofi, per la qualità degli eventi e la bella festa collettiva che anima l’intera città in queste giornate.

Il Carnevale gode del patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Caserta e della Fondazione “Villaggio dei Ragazzi – don Salvatore d’Angelo”. Il programma di questa edizione, la numero dieci, sarà articolato su ben 5 giorni e riserverà belle sorprese e grandi novità soprattutto per quanti riguarda i carri. I festeggiamenti inizieranno domenica 23 febbraio. I carri allegorici arriveranno in mattinata alla villa comunale “Franco Imposimato” di via Libertà. Alle ore 11 ci sarà l’inaugurazione ufficiale con la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale e i festeggiamenti dureranno per l’intera giornata con musica ed animazione per bambini.

Giovedì 27 febbraio, giovedì grasso, alle ore 15.30, partirà la “Spaccapaese”, ovvero la sfilata nel centro storico del carro simbolo del Carnevale, la cantina e Vicienz accompagnata dalla Street Band junior di Maddaloni diretta dal maestro Luigi Pascarella. Sabato 1 marzo l’attesissima sfilata dei carri partirà da via Napoli con il consueto percorso che farà capolinea in piazza della Vittoria dove ci saranno i DJ di Radio PIU’ a far ballare tutta la città. Domenica 2 marzo la festa si sposta in piazza don Salvatore d’Angelo con animazione per i più piccoli durante l’intera mattinata. Alle 17 spettacolo circense con il Carton Circusshow e a seguire lo spettacolo musicale con i Napoli Band.

Gran finale martedì 4 marzo: sfilata dei carri alle ore 15 da via Napoli a piazza don Salvatore d’Angelo. Alle 19 ci sarà lo spettacolo musicale con i Disco Tarantella Night. Si chiuderà la manifestazione con l’estrazione dei premi della lotteria di Carnevale e i fuochi pirotecnici. Gli eventi, tutti gratuiti, sono presentati dalla conduttrice e giornalista Lucia Grimaldi. Le scuole di ballo Dancesport Academy di Marco e Adele Salvo e L’Arte del Movimento di Domenico Carfora parteciperanno alle sfilate e si esibiranno in queste giornate. Lo street food è curato dal Chiosco della Nonna.

L’organizzazione invita tutti a partecipare, preferibilmente in maschera, e ringrazia fin d’ora le forze dell’ordine, la Croce Rossa, la Polizia Municipale, la Protezione Civile, tutti gli sponsor, le associazioni e i singoli che contribuiranno a questa bella festa che affonda le tradizioni nella nostra storia e regala momenti di sano divertimento e di condivisione spontanea e genuina. L’associazione mette a disposizione vestiti di Carnevale di varie taglie e tipologie. Chi desidera mascherarsi e non è fornito può recarsi in via Imposimato 6 e scegliere la maschera più adatta per festeggiare il Carnevale. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA