Carnevale 2025 ad Aversa: due giorni di eventi, spettacoli e laboratori

Aversa si prepara a vivere un Carnevale all’insegna della creatività, dell’inclusione e del divertimento. Sabato 1 e domenica 2 marzo il cuore della città si trasformerà in un grande spazio di festa con laboratori, spettacoli, parate e momenti di aggregazione per tutte le età. L’evento, patrocinato dal Comune di Aversa e organizzato dall’associazione giovanile “Ammuina” in collaborazione con Fda Event Creator, Sponsi Animazione e numerose realtà locali, vedrà anche la partecipazione dei bambini del doposcuola popolare della Caritas di Aversa, che prenderanno parte alle attività per vivere insieme la gioia di questa festa.

Sabato 1 marzo: il Carnevale dei bambini – La giornata di sabato sarà dedicata ai più piccoli con una serie di laboratori che si svolgeranno dalle 15:00 alle 17:30 in Piazzetta Don Diana. Tra le attività in programma: Laboratori creativi con materiali di riciclo, esperienze sensoriali e giochi musicali a cura di Manine in erba. Creazione di ghirlande e decorazioni a tema carnevalesco con Le maghe del sorriso. Laboratori artistici per la realizzazione di strumenti musicali e decorazioni per la parata, curati da FDA Event Creator. Esperienze linguistiche con il laboratorio “Into the woods: discovering animals in English” ispirato al libro Il Gruffalò. Attività teatrali con il Teatro del Garage. Laboratorio di cucito a tema Carnevale con Sartoria Madama Dorè.

A seguire, alle 17:30, si terrà un laboratorio ludico con scenetta teatrale aperta a tutti, e alle 18:00 prenderà il via la grande parata di Carnevale che attraverserà Via Roma, accompagnata da musica e artisti di strada. Gran finale in Piazzetta Don Diana con lo spettacolo di bolle e il Frozen Show, con magiche sorprese per tutti i bambini. I laboratori del sabato sono aperti a tutti, ma per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 347 39 14 519. Ogni bambino potrà scegliere due laboratori tra quelli proposti, suddivisi per fasce d’età.

Domenica 2 marzo: maschere, diritti e tanto divertimento – Il secondo giorno di festa inizierà alle 9:30 con la sfilata “Maschere e Diritti”, un’iniziativa a cura delle scuole di Aversa e di Unicef Campania, dedicata ai diritti fondamentali dei bambini e dei ragazzi. Dalle 10 alle 13, in Piazza Municipio, prenderà vita il “Villaggio di Carnevale”, con gonfiabili, trampolieri, spettacoli di magia, baby dance, palloncini e zucchero filato. Un evento aperto a tutta la comunità, pensato per riscoprire il valore della condivisione e regalare un momento di allegria a grandi e piccoli. Caritas Aversa invita tutti a partecipare per vivere insieme un Carnevale all’insegna della festa, dei sorrisi e della solidarietà.