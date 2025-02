Air Campania amplia la flotta: altri 27 nuovi autobus

La flotta di Air Campania si amplia con altri 27 nuovi autobus. I mezzi sono stati consegnati all’azienda regionale di trasporto pubblico locale da ACaMIR.

I nuovi Citymood da 10 metri, presentati di recente nello stabilimento Menarini di Flumeri (Avellino) alla presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, uniscono design e comfort, garantiscono l’accessibilità a tutte le categorie di passeggeri e assicurano un ridotto impatto ambientale. Inoltre, sono dotati delle più avanzate tecnologie, tra cui telecamere per la videosorveglianza e display informativi per l’utenza, e sono integrati all’Intelligent Transport System della Regione Campania.

Gli autobus, alcuni già in servizio da oggi, sono stati distribuiti sul territorio regionale in base alle caratteristiche dei percorsi: 2 ad Airola, 8 ad Avellino, 2 a Benevento, uno a Capua, 5 a Caserta, 1 a Castel San Giorgio, 3 a Napoli e 5 a Teverola. “Il rinnovamento del parco veicoli aziendale prosegue. Grazie al costante supporto della Regione Campania – ha dichiarato l’amministratore di Air Campania, Anthony Acconcia – e al rispetto del cronoprogramma definito da ACaMIR, abbiamo già ringiovanito il 50% della flotta, migliorando in modo significativo la qualità del trasporto pubblico e offrendo mezzi moderni, sicuri e sostenibili”.