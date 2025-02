Leone Melillo a Ponza per un nuovo film su Carlo Pisacane

“Un film che vuole comunicare idee, storie, percezioni, sentimenti, bellezza, ma soprattutto una storia d’amore che involgerà il conflitto di opinioni, che volle valutare ruoli e meriti del comitato segreto di Napoli, sulla spedizione di Carlo Pisacane”. Così il professor Leone Melillo, giunto a Ponza dove si terranno le riprese di un nuovo film su Carlo Pisacane.

“Carlo Pisacane – spiega Melillo – riusciva a carpire anche l’interesse femminile, in ogni circostanza. Si parla, anche in questo caso, del fascino inarrestabile dei suoi occhi, della sua capacità comunicativa che infondeva sicurezza, ma soprattutto della sua capacità di stabilire legami sentimentali, con estrema rapidità. Anche i fratelli Fittipaldi, che hanno condiviso il progetto rivoluzionario di Carlo Pisacane, rivivranno nelle fedeli trascrizioni di Matteo Maria Melillo. A tal riguardo – continua – sono significative le pagine de ‘Il Parlamento italiano’ – di cui fu Direttore – e della ‘Roma del Popolo’ con Giuseppe Mazzini, Aurelio Saffi, Ernesto Nathan, nonché l’amichevole corrispondenza con Giuseppe Garibaldi ad Avezzano. Mi piace ricordare anche che Carlo Pisacane, in una circostanza totalmente diversa, si sofferma su Giorgio Castriota (detto Scanderbeg)”.

Un “soggetto”, la “trama” di un film che esorta a coinvolgere, per la sua realizzazione, artiste poliedriche ed intelligenti, dotate di un grande talento e di una grande sensibilità personale, tra cui spiccano Dua Lipa ed Elodie Di Patrizi.