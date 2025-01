Aversa, Artedonna e “I Love” deliziano le giornate di screening gratuiti con prodotti tipici

Aversa (Caserta) – Oggi la vita è frenetica: si è presi da mille incombenze familiari e lavorative e non si ha mai tempo per la salute oppure si tende sempre a rimandare un controllo medico per i costi troppo alti. Il 24 e 25 gennaio, ad Aversa, nella splendida cornice del Chiostro di San Francesco, si è tenuta la seconda edizione di “Ricette per medici e pazienti” con screening medici gratuiti e incontri con reumatologi, diabetologi, dentisti, psicologi, nutrizionisti, oculisti, fisiatri.

C’è stato anche un interessante convegno di settore con una tavola rotonda di interazione tra medici, pazienti e associazioni. A promuovere e organizzare la due giorni è stata la dottoressa Giovanna Cuomo dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, col patrocinio, tra gli altri, dall’associazione Artedonna. Il successo di partecipazione e le tante richieste di continuare a portare sul territorio queste giornate evidenzia come gli organizzatori siano riusciti a intercettare un bisogno della città e dal territorio.

L’iniziativa si è svolta in prossimità della conversione di San Paolo, patrono della città normanna, e per l’occasione sono state realizzate dal team “I Love Aversa” per gli organizzatori, molti non aversani, delle bag con prodotti enogastronomici tipici aversani che sono stati gustati e molto apprezzati da tutti, grazie al contributo di bar pasticceria “La Nuit” di Aversa; “Casearia Olimpica” di Franchino Serra; “Morico Caseificio Graziani”; Giovanni Cammisa, consulente patrimoniale Banca Fideuram Gruppo Intesa San Paolo di Aversa. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA