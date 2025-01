Agro Aversano, incontro online su “Il disagio giovanile: tra malessere e violenza”

Una preziosa occasione di confronto e di crescita, tanto per i giovani quanto per gli adulti che li circondano. E’ l’incontro online, in programma giovedì 16 gennaio, alle ore 19, dal titolo “Il disagio giovanile: tra malessere e violenza. Siamo noi il problema?”. Organizzato da “Wake Up Uagliù” e altre associazioni giovanili e socio-culturali, nel corso dell’appuntamento si discuterà delle difficoltà che i giovani affrontano oggi, in un contesto sempre più complesso e caratterizzato da dinamiche di malessere e, talvolta, di violenza.

Si alterneranno le voci di esperti di grande rilievo: Isabella Continisio, psicologa e responsabile dell’Area Comunicazione presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, che affronterà il tema del benessere mentale tra i giovani; Emilio di Fusco, assistente sociale, il cui contributo si concentrerà sulle dinamiche di supporto alla famiglia e alla comunità; Emilia Galante Sorrentino, sostituto procuratore presso il Tribunale dei Minori di Napoli, che offrirà una prospettiva giuridica sulle manifestazioni di disagio giovanile; Don Carmine Schiavone, direttore della Caritas Campania, che metterà in luce il ruolo della solidarietà e dell’inclusione; Emilia Narciso, presidente regionale Unicef Campania, che porterà il focus sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. L’evento sarà moderato da Simone Cucinello, segretario di “Wake Up Uagliù”, che guiderà il dibattito stimolando riflessioni e domande.

Il titolo stesso dell’incontro, “Siamo noi il problema?”, invita tutti a riflettere sul ruolo della società adulta nella creazione e nella gestione del disagio giovanile. Gli interventi cercheranno di indagare cause, responsabilità e possibili soluzioni per costruire un futuro più equo e inclusivo per le nuove generazioni.

L’iniziativa è promossa da una rete di associazioni e molte altre realtà attive nel territorio campano, a testimonianza di una forte volontà collettiva di affrontare queste problematiche: Futuro Cesano, Casaluce in Movimento, Una nuova idea, Forum dei Giovani Carinaro, Noi per Parete, Giovani per Capua, Uniamoci, Young Caritas, Nuova Alba, Una Nuova Idea Gricignano, La nostra voce, Futuramente, Noi di Trentola Ducenta, Il maturando in crisi, Generazione, Città viva, You Unicef, Forum dei Giovani Villa Literno, Snodo, Patatrac, Spazio Virale.