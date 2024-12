Francia, si dimette il premier Michel Barnier. Macron ora punta su Bayrou

Il premier francese Michel Barnier ha rassegnato le sue dimissioni e quelle del governo al presidente Emmanuel Macron, che lo ha ricevuto all’Eliseo dopo il voto di sfiducia all’Assemblea nazionale. Ai sensi dell’articolo 50 della Costituzione della Francia, dopo l’adozione di una mozione di sfiducia il primo ministro “deve presentare al presidente della Repubblica le dimissioni dell’esecutivo”. Macron rivolgerà ai francesi un discorso solenne intorno alle 20.

E’ stato accompagnato all’uscita del palazzo presidenziale dallo stesso Macron, con cui ha avuto un colloquio di circa un’ora. Prima di partire a bordo di un’auto dal cortile del complesso in cui ha sede la presidenza, Barnier ha anche discusso per qualche minuto con il segretario generale dell’Eliseo, Alexis Kohler.

Riflettori della politica francese su François Bayrou, a pranzo all’Eliseo da Emmanuel Macron, che ha intenzione di nominare in poche ore il primo ministro che succederà a Michel Barnier. La notizia è stata data da Le Parisien. Il centrista, capo del MoDem, da sempre molto vicino a Macron, “è in corsa”, conferma “sorridendo” al quotidiano parigino un dirigente di Renaissance, il movimento macroniano.

Il 53% dei francesi approva la sfiducia passata ieri contro il governo del premier Michel Barnier, ma l’82% si dice preoccupato pe il futuro del Paese. Questo quanto emerge da un sondaggio condotto dall’istituto Toluna Harris Interactive per l’emittente radiofonica “Rtl”. L’81% esprime preoccupazione per l’economia, mentre l’80 per cento per l’aumento del deficit pubblico, che quest’anno dovrebbe superare il 6 per cento del Pil. Il 64% si dice inoltre favorevole alle dimissioni del presidente Emmanuel Macron.