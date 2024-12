Macerata Campania si prepara alla Festa di Sant’Antonio Abate

Macerata Campania (Caserta) – La comunità è in fermento: l’attesa per la tradizionale Festa di Sant’Antonio Abate è ormai giunta al culmine e il paese si prepara a vivere uno degli eventi più amati e sentiti dalla comunità. Le strade si animano di colori, suoni e un’irrefrenabile emozione, segno tangibile di una tradizione che si rinnova con orgoglio e fede ogni anno.

L’appuntamento è fissato per il 5 gennaio, data in cui la festa parrocchiale, organizzata dalla chiesa abbaziale di San Martino Vescovo, prenderà ufficialmente il via con una serie di momenti carichi di simbolismo e partecipazione popolare. La serata inizierà con l’uscita sul sagrato della statua di Sant’Antonio Abate accompagnata dai capicarro, figure centrali della tradizione locale. Un momento di profonda devozione sarà segnato dalla recita del Padre Nostro, a cui seguirà il suggestivo sorteggio che porterà un pizzico di suspense e allegria. Ma non finisce qui: il cielo di Macerata Campania si illuminerà con spettacolari fuochi pirotecnici, preludio all’attesissimo srotolamento dello striscione, simbolo dell’ufficiale apertura della festa. La magia della serata sarà arricchita dall’accensione delle luminarie che trasformeranno le strade del paese in un incantevole scenario di luci e colori.

Come da tradizione, i rappresentanti delle varie battuglie si esibiranno, dando prova della passione e del talento che rendono unica la festa di Sant’Antonio Abate. Ritmi, canti e danze tradizionali faranno vibrare il cuore di tutti i presenti, creando un’atmosfera indimenticabile. Il comitato parrocchiale invita tutti, cittadini e visitatori, a partecipare a questa serata speciale che segna l’inizio di una festa capace di unire tradizione, fede e comunità. Per tutti gli aggiornamenti è possibile seguire le pagine ufficiali sui social.