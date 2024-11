Castellamare di Stabia, International Sport Film Festival: ospite l’attore Gianfranco Gallo

Si è ormai affermato come il più importante evento cinematografico a tema sportivo in Campania. E’ l’International Sport Film Festival che prosegue con successo la terza edizione in quel di Castellamare di Stabia (Napoli).

Per l’edizione 2024 presentati film e documentari da tutto il mondo, con sessioni di proiezione mattutine dedicate alle scuole e il coinvolgimento di oltre 2mila studenti. 149 pellicole in concorso, 36 quelle giunte in finale.

Un festival ideato e curato dall’associazione “Pragma”, coordinata e diretta dal giornalista Nicola D’Auria, in veste di direttore organizzativo, e dal direttore artistico Ciro Sorrentino. Tra gli ospiti d’eccezione, l’attore e regista Gianfranco Gallo. IN ALTO IL VIDEO