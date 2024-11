Gricignano, biodigestore: Cangiano punta il dito contro chi deve rilasciare autorizzazione

Gricignano (Caserta) – “Saremo ‘sentinella vigile’ di chi si sta assumendo la responsabilità di autorizzare questo impianto”. Parole di Gimmi Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia, sulla vicenda del biodigestore che la Edison intende realizzare nella zona industriale di Gricignano e che, ieri mattina, ha riunito in corteo per il “No” migliaia di persone, compresi sindaci del comprensorio aversano e della zona nord di Napoli, insieme a scuole, associazioni e alla chiesa rappresentata dal vescovo della Diocesi di Aversa, Angelo Spinillo.

“Un impianto – sostiene Cangiano – che non trova riscontro con la sostenibilità e tollerabilità di un territorio che sconta ancora il marchio ‘Terra dei Fuochi’, e che si scontra con le giuste motivazioni di contrarietà di una parte importante della nostra provincia, rafforzate e sostenute dai dati medici che classificano i territori nel triangolo della morte, tra il basso Casertano e l’alto Napoletano tra i primi nelle liste oncologiche e da malattie rare nel Paese”. In vista della conferenza di servizi, in programma il 25 novembre, per Cangiano “non possiamo trascurare ruoli di responsabilità e di competenze di chi è parte attiva dell’iter autorizzatorio, e soprattutto di chi deve rilasciare un provvedimento di valutazione di impatto ambientale. Tanta parte di queste responsabilità e di queste competenze sono ad appannaggio degli uffici regionali, spesso specchio di una politica che ha decretato scelte rovinose per la nostra provincia”.

Secondo il parlamentare aversano, “resta necessaria una impiantistica di smaltimento per uscire dall’emergenza rifiuti in cui la Campania ciclicamente è prigioniera. Ma non in questo modo. Non può e non deve essere questa la soluzione a danno di comunità intere che risiedono nel raggio di 1-3 km e che già hanno dato tantissimo in tema di impatto ambientale. Nulla sarà lasciato al caso quindi. Lo abbiamo promesso alle nostre comunità. Avremo attenzione massima sulla questione, facendo leva – conclude Cangiano – su gran parte degli enti coinvolti affinché non sia l’inerzia e la confusione a dettare le sorti di questa terra”.