Carinaro, “Dico No alla Droga”: incontro di sensibilizzazione per gli studenti

Carinaro (Caserta) – Un appuntamento che ha l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sui pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti, con un focus sulla prevenzione. E’ “Dico No alla Droga”, dedicato agli studenti delle seconde classi della scuola secondaria di primo grado, che avrà luogo venerdì 29 novembre, alle ore 9.30, nell’aula consiliare del Comune di Carinaro, nato dalla collaborazione tra l’Istituto Comprensivo di Carinaro, il Comune di Carinaro, il Rotary Club Campania – Napoli Distretto 2101 e la Guardia di Finanza.

Interverranno figure istituzionali ed esperti del settore, pronti a condividere informazioni cruciali e a rispondere alle domande degli studenti. In apertura la sindaca Annamaria Dell’Aprovitola darà il via all’evento con un saluto istituzionale, sottolineando l’importanza di queste iniziative per la comunità e i giovani. Successivamente, una rappresentanza del Reparto Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Aversa fornirà un contributo educativo riguardo alle attività di controllo e prevenzione sul territorio. La professoressa Rachele Barbato, assessora all’Istruzione e alla Cultura del Comune di Carinaro, affronterà il tema dell’importanza dell’educazione nelle scuole come strumento fondamentale di prevenzione. A seguire, la dottoressa Fabiola Del Deo, dirigente scolastico del Comprensivo, evidenzierà l’impegno della scuola nel promuovere iniziative di sensibilizzazione per i propri studenti.

La dottoressa Federica Biondi, farmacista ospedaliera e presidente del Rotary Campania Napoli, e la dottoressa Giuliana Canonico, dirigente di Patologia Clinica e Tossicologica presso l’Asl Napoli 1 Centro, approfondiranno gli aspetti sanitari e scientifici delle dipendenze, fornendo agli studenti una visione chiara dei rischi legati all’uso di sostanze stupefacenti. Infine, il dottor Pietro Scardamaglio, referente del progetto per il Rotary Campania Napoli, concluderà l’incontro con un focus sul ruolo della società civile e delle istituzioni nella prevenzione delle dipendenze.

L’incontro è pensato per coinvolgere direttamente i ragazzi, stimolando la riflessione sui danni a lungo termine causati dall’abuso di droghe e sul valore della scelta consapevole, e si inserisce all’interno di un più ampio programma di educazione alla salute che coinvolge attivamente le scuole del territorio nel promuovere comportamenti positivi e responsabili tra i giovani.