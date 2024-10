Maltempo, crolla palazzo disabitato a Torre del Greco: nessun ferito

Era disabitata da tempo l’ala del palazzo che a Torre del Greco (Napoli), in piazzale Fontana, è crollata sotto la pioggia incessante che nelle ultime ore sta interessando diverse aree della Campania.

Il cedimento si è registrato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, agenti di polizia municipale, personale del Servizio manutenzione immobili e dissesti statici e della protezione civile locale. Non si registrano feriti. Il muro è crollato su tre auto parcheggiate a ridosso. In via precauzionale sei famiglie che abitano l’altra porzione dello stabile sono state evacuate.

“A Torre del Greco – le parole del deputato dell’Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli – poteva essere una tragedia. Troppi edifici nei centri storici delle città cadono a pezzi, bisogna rimboccarsi le maniche e metterli in sicurezza o abbatterli dando agli abitanti nuove opportunità di alloggio”.