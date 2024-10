Lo chef casertano Antimo Migliaccio rappresenta la Campania alla Settimana della Cucina italiana in Brasile

Antimo Migliaccio, chef di Sant’Arpino (Caserta), rappresenterà la Campania alla 13esima Settimana della Cucina regionale italiana in Brasile (in programma dal 21 al 27 ottobre 2024) nell’anno speciale in cui si festeggia il 150mo anniversario dell’immigrazione italiana in Brasile.

La “Settimana”, organizzata dall’Accademia della Cucina Italiana, in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a San Paolo (Brasile), vedrà protagonista lo chef casertano patron del ristorante “Ducale by Mandrakata” di Sant’Arpino, scelto per portare la cultura gastronomica campana nel paese sudamericano.

Per l’evento sono stati selezionati 20 chef italiani provenienti dalle 20 regioni del Bel Paese che lavoreranno in altrettanti ristoranti rinomati italiani della città paulista. Ogni ristorante rappresenterà una regione d’Italia e la sua identità culinaria; ed ogni chef lavorerà nel ristorante della propria regione, offrendo un menu da lui stesso creato e cucinato insieme allo chef ospitante.

A Migliaccio, dunque, spetterà il compito di rappresentare la cultura culinaria della Campania, creando un ponte di congiunzione culturale, gastronomico ma anche turistico con il Brasile e il territorio campano. Una grande opportunità di promozione per tutte le tradizioni ed i prodotti tipici locali, che verranno presentati al pubblico e alle istituzioni di San Paolo, attraverso l’interpretazione dello chef santarpinese. Saranno otto le ricette della tradizione che Migliaccio farà degustare presso il ristorante “Lido. Amici di Amici”, uno dei più prestigiosi della città.

Gli Chef, tra l’altro, saranno anche impegnati in diversi eventi a latere, tra cui lezioni e presentazioni in scuole e università di San Paolo, con l’intento di promuovere la cucina italiana e le tipicità dei diversi territori italiani, nonchè la storia gastronomica del Belpaese, che è una storia fatta di semplicità, tradizione e qualità dei prodotti.

Una bella esperienza, dunque, per Antimo Migliaccio che nel corso della sua lunga carriera tra i fornelli, ha ottenuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui la conquista – in un contest televisivo – del titolo di “Migliore Chef della Cucina Tradizionale”. Quest’anno ha riscosso grandi successi a Sanremo e al Festival del Cinema di Venezia con il “Salotto delle Celebrità”. E’ presidente dell’associazione “Gusto Territoriale”, che valorizza i prodotti tipici a chilometro zero.