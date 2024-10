Fumetti, barzellette e indovinelli: Pera Toons il 12 ottobre al centro commerciale Campania

Una giornata di sorrisi, risate e divertimento al Centro Commerciale Campania di Marcianise (Caserta) sabato 12 ottobre, dalle ore 15, con un ospite speciale: Pera Toons. Alessandro Perugini, il fumettista e grafico pubblicitario diventato virale grazie alle sue vignette ironiche e ai suoi giochi di parole, incontrerà il pubblico per una giornata indimenticabile.

Con oltre cinque milioni di followers sui social, Pera Toons è l’autore italiano più venduto del 2023 e nel 2024 ha già superato il milione di copie, dominando le classifiche dei fumetti e dei libri più venduti per ragazzi. In occasione dell’uscita del suo nuovo libro “Ridere”, farà tappa nel suo tour di firmacopie in Piazza Campania con tre fasce orarie disponibili: dalle 15 alle 16.30, dalle 16.30 alle 18 e dalle 18 alle 19.30.

Per accedere al Meet&Greet sarà necessario: 1) acquistare il libro “Ridere” presso il Mondadori Bookstore del Centro Commerciale Campania; 2) scaricare l’App IO & CAMPANIA

3) ritirare il pass e la spilla in omaggio all’Info Point di Piazza Centrale. Per ulteriori dettagli e per essere sempre aggiornati sugli eventi e le prossime aperture, visita la sezione “Eventi e News” sul sito www.campania.com e iscriviti alla newsletter: clicca qui