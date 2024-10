Aversa coinvolta in esercitazione “Campi Flegrei”: per due giorni stop sosta e transito limitato in zona stazione

Aversa (Caserta) – L’esercitazione nazionale di Protezione civile per rischio vulcanico, denominata “Campi Flegrei 2024”, in programma dal 9 al 12 ottobre, interesserà anche il territorio del Comune di Aversa dove è previsto l’afflusso di autobus per il trasporto di cittadini interessati all’esercitazione e l’allestimento di un’area di incontro da venerdì 11 a sabato 12 ottobre.

Considerata l’urgente necessità di regolamentare la circolazione nell’area della stazione ferroviaria di Aversa, il comandante della Polizia locale, Stefano Guarino, ha ordinato il divieto di sosta in piazza Mazzini, tratto compreso tra l’incrocio con via Fermi e via Atellana, e in via Atellana, tratto da piazza Mazzini ad incrocio con via Benedetto Croce, dalle ore 8 di venerdì 11 ottobre alle ore 18 di sabato 12 ottobre. Esclusa dalla limitazione della sosta l’area riservata alla sosta di veicoli al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, ubicata in piazza Mazzini. Nell’area vigerà, inoltre, il divieto di transito dalle ore 8 alle ore 20 dell’11 e 12 ottobre e comunque fino a che non sarà dichiarata conclusa l’esercitazione.

E’ ammesso il transito dei veicoli intestati a cittadini residenti nell’area soggetta a limitazione e dirette ad aree di sosta private poste al di fuori della carreggiata, sempre che tale transito con interferisca con l’esercitazione. Consentiti il transito e la sosta dei veicoli della Protezione Civile, delle forze di polizia, di soccorso pubblico, della Regione Campania, delle associazioni di volontariato coinvolte nell’esercitazione, nonché di eventuali ditte incaricate dell’allestimento delle strutture.