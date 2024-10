Ercolano, guida ubriaco e con farmaci illegali in auto: arrestato

A Ercolano (Napoli) i carabinieri della locale tenenza sono intervenuti in via Sacerdote Benedetto Cozzolino per la segnalazione di sinistro stradale che aveva coinvolto un 43enne incensurato del posto.

L’uomo, a bordo di una Fiat Doblò, è risultato positivo all’alcol test con un tasso alcolemico pari a 2,09 gr./l. I militari hanno perquisito il veicolo e hanno rinvenuto e sequestrato 5 flaconi di un farmaco disassuefante sottoposto alla normativa sugli stupefacenti. Trovata anche una mazza da baseball.

La perquisizione è stata estesa nell’abitazione del 43enne dove sono stati rinvenuti altri 66 flaconi del farmaco con il principio attivo sodio oxibato e di questi ben 21 erano vuoti. Sequestrati anche diversi altri farmaci ansiolitici. Non solo farmaci ma anche droga. In camera dell’uomo i carabinieri hanno trovato diverse dosi di marijuana e hashish. Sequestrati, infine, 60 pacchetti di sigarette di contrabbando.

L’uomo è stato arrestato e dovrà rispondere di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, guida in stato di ebbrezza, porto abusivo di armi e contrabbando di sigarette.