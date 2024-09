Scuola Superiore Meridionale, a Bacoli studenti da tutta Italia per studiare “Le risorse dell’incertezza”

Si è conclusa a Villa Ferretti (Bacoli) la settimana di orientamento della Scuola Superiore Meridionale, istituto di istruzione universitaria di alta formazione dottorale ad ordinamento speciale, costola dell’Università “Federico II” di Napoli.

Cinque giornate tematiche di studio sul tema “Le risorse dell’incertezza” e vita comunitaria per 134 studenti provenienti da tutta Italia, in particolare da Lombardia, Toscana, Veneto, Calabria, Liguria, Sicilia, iscritti all’ultimo anno delle scuole medie superiori che hanno risposto al bando di selezione per sperimentare gratuitamente sul campo il metodo, i ritmi e le opportunità di studio in una realtà come la SSM.

A introdurre i lavori Arturo De Vivo, responsabile della Scuola Superiore Meridionale. Presenti, tra gli altri, il sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, e l’assessore al Lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani. IN ALTO IL VIDEO