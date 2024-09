Frattaminore, gli allievi del “Centro Studi Danza Tiziana Dance” trionfano in Spagna

Gli allievi del “Centro Studi Danza Tiziana Dance” di Tiziana Dirasco si sono classificati primi nelle categoria “Modern”, “Lady Latino” e “Hip Hop” al concorso internazionale di danza “Barcelona Dance Experience” tenutosi in Spagna, a Lloret de mar, guadagnandosi l’accesso diretto alle finali 2025. Inoltre, due secondi posti in “Lady Modern” e “Latin Sincro Big”.

“Grazie infinitamente a tutti i genitori che hanno permesso questa esperienza ai propri figli ma soprattutto un grazie ai miei allievi che, con costanza, determinazione e fatica, si sono portati a casa un bel traguardo. Continuiamo così, siamo pronti e carichi per iniziare questo nuovo anno accademico. Grazie per la fiducia”, commenta Tiziana Dirasco, direttrice della scuola con sede a Frattaminore (Napoli), in via Roma 265. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA