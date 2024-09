Napoli, concerto dei “Talenti Vulcanici” per la rassegna “Note d’Archivio”

Napoli – Proseguono gli appuntamenti della prima edizione della rassegna “Note d’Archivio per il Miglio della Memoria”, proposta e organizzata dalla Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, e realizzata con il contributo della Direzione generale Spettacolo e Direzione generale Archivi del Ministero della Cultura, con la produzione esecutiva della Fondazione Pietà de’ Turchini.

Lo storico Palazzo Diomede Carafa, sede proprio della Soprintendenza archivistica e bibliografica della Campania, ha fatto da cornice al concerto dell’ensemble “Talenti Vulcanici”, con Stefano Demicheli al clavicembalo e alla direzione, e Paologiovanni Maione per la consulenza musicologica. I musicisti si sono esibiti in un repertorio focalizzato sulla letteratura strumentale sei-settecentesca, includendo brani di maestri napoletani come Nicola Antonio Porpora, Angelo Ragazzi e Domenico Scarlatti. IN ALTO IL VIDEO