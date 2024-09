Investe e uccide una donna nel Salernitano, scappa ma poi si costituisce ai carabinieri

Dopo aver investito e ucciso una donna, si è dato alla fuga per poi costituirsi ai carabinieri dopo alcune ore. L’incidente è avvenuto, nella tarda serata di ieri, sulla litoranea di Pontecagnano Faiano (Salerno). Vittima una 59enne residente nel Lazio.

La donna, che si trovava in compagnia di un’altra persona rimasta illesa, è stata travolta mentre attraversava la strada, nei pressi di una struttura ricettiva. All’arrivo dei soccorsi per la vittima non c’era più nulla da fare.

L’investitore, un uomo di Capaccio (Salerno), che era alla guida di una Volkswagen Tiguan, verrà sottoposto ai test per stabilire se fosse sotto effetto di stupefacenti o alcol al momento dell’incidente mortale.