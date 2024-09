15enne muore per un malore mentre nuota in piscina nel Napoletano

Un 15enne, Dario C., è deceduto in piscina mentre nuotava, probabilmente per un malore. E’ accaduto in un agriturismo a San Sebastiano al Vesuvio (Napoli).

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo di Torre Annunziata per i rilievi. Le cause sono in fase di accertamento. Il 118 è arrivato sul posto ma ha potuto solo constatare il decesso.

Il 15enne è la terza giovane vittima morta mentre nuotava in piscina in Campania nelle ultime settimane. Lo scorso 15 agosto perse la vita un bambino di 7 anni, originario di Castellammare di Stabia, annegato nella piscina di un agriturismo a Vico Equense, sulla penisola sorrentina.

Il 29 agosto, sempre nella piscina di un agriturismo, a Padula, in provincia di Salerno, morì un ragazzino di 13 anni, originario di Montesano sulla Marcellana: stava nuotando con la maschera subacquea all’interno dell’impianto dove si era recato assieme al fratello maggiore 16enne e ad un gruppo di amici, quando si sentì improvvisamente male; inutili i tentativi di rianimarlo.