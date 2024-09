Cesa, concluso il campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile”

Con la consegna degli attesti di partecipazione, si è conclusa l’edizione di quest’anno del campo scuola “Anche io sono la Protezione Civile”. Circa 40 ragazzi, di età compresa tra i 10 ed i 16 anni, hanno vissuto cinque giorni pienamente coinvolti nel mondo dell’associazionismo, con tante attività e visite esterne, presso vari uffici.

Sabato mattina vi è stata la cerimonia conclusiva, con l’assessore delegato Alfonso Marrandino che ha ringraziato i “genitori che hanno affidato i loro figli alla struttura, per consentire di vivere loro una esperienza indimenticabile. Un campo scuola che non sarebbe stato possibile senza la costante collaborazione e presenza dei volontari locali della Protezione civile. Un particolare ringraziamento va al coordinatore del locale nucleo Nicola Mangicapre, al vice coordinatore Antonio Errico. Una menzione speciale, per il lavoro svolto, va alla capo campo Antonietta Milone e dal vice Saverio Marino”.

Un plauso è stato rivolto anche alla dirigenza scolastica ed in particolare al vice preside Nicola De Michele per la collaborazione prestata. Venerdì sera, invece, si è tenuto un momento di “socializzazione” con la partecipazione dei genitori. In tale occasione il sindaco Enzo Guida, nel porgere i saluti, ha voluto sottolineare l’importanza del campo scuola, “poiché consente ai ragazzi, già da adolescenti, di comprendere il ruolo del volontariato. Donare se stessi per l’altro, è una forma alta di amore verso il prossimo”. Il primo cittadino, poi, ha voluto ringraziare pubblicamente l’assessore Marrandino per questa iniziativa e lodare il ruolo svolto dai volontari locali.

Dopo la preparazione del campo, allestito nei locali della scuola media “Bagno”, con il montaggio di tende e brandine, i ragazzi hanno tenuto diverse visite all’esterno. Hanno, infatti, visitato la Protezione Civile Regione Campania, Presidio di San Marco Evangelista, l’Oasi Wwf Bosco di San Silvestro, il Comando Carabinieri Forestale di Castel Volturno, la Guardia di Finanza, sezione area di Napoli, Aeroporto di Capodichino, la sala operativa della Regione Campania, al Centro Direzionale di Napoli. L’iniziativa è stata finanziata dalla Regione Campania e dal dipartimento nazionale ed in parte con fondi comunali. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA