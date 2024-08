Due incidenti nel Napoletano: morti un 42enne e un rider 28enne

Due incidenti mortali nel Napoletano quelli avvenuti nella giornata di lunedì 5 agosto. A Qualiano, nell’area a nord del capoluogo campano, un 42enne napoletano, Nunzio Gelsomino, è deceduto sul colpo dopo che l’auto che conduceva, una Volkswagen Polo, su cui viaggiava anche una 37enne di Sant’Antimo, è finita contro uno spartitraffico, per poi ribaltarsi e finire davanti al cancello di un’abitazione privata (nella foto sotto). La donna, rimasta ferita, è stata condotta all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Nella stessa serata, intorno alle 21, a Castellammare di Stabia, lungo il viadotto San Marco della statale 145 Sorrentina, una moto condotta dal giovane rider Domenico Autiero (nella foto in alto), 28 anni, di Torre Annunziata, si è scontrata, per cause da accertare, con una vettura su cui viaggiavano alcuni turisti stranieri. Un impatto fatale per il giovane che era di ritorno da una consegna delle pizze.

