Crollo Scampia, celebrati i funerali delle tre vittime

Sono iniziati alle 9 di stamanj, in piazza Giovanni Paolo II, a Scampia, i funerali di Roberto Abbruzzo, Margherita Della Ragione e Patrizia Della Ragione, le tre vittime del crollo verificatosi nella tarda serata di lunedì 22 luglio nella Vela Celeste.

A celebrare il rito l’arcivescovo metropolita di Napoli Domenico Battaglia. Il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato il lutto cittadino per la giornata di oggi, con l’esposizione delle bandiere a mezz’asta. In prima fila i familiari dei defunti, che indossano t-shirt bianche con le foto delle vittime e la scritta “Giustizia sia fatta”. In piazza, oltre al sindaco e al prefetto, ci sono il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e l’ex presidente della Camera Roberto Fico.