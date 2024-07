Campi Flegrei, nuova scossa di terremoto 3.6. Arriva il commissario di governo

Trema ancora la terra ai Campi Flegrei, dove è stato registrato l’epicentro di una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 poco dopo le 8 del mattino. Dal centro di Napoli a Fuorigrotta, il sisma è stato distintamente avvertito in diversi quartieri del capoluogo partenopeo, specie ai piani più alti. Ma, come precisato dalla Protezione civile, “non sono stati segnalati danni”. Da mesi tutta l’area flegrea è oggetto di attività sismica generando panico nella popolazione. Il sisma è stato seguito da altri fenomeni di assestamento.

Intanto, “su proposta del ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ha firmato mercoledì il Dpcm di nomina dell’ingegner Fulvio Maria Soccodato a Commissario straordinario di governo per l’attuazione degli interventi pubblici nell’area dei Campi Flegrei”. Lo si legge in una nota di Palazzo Chigi.

“Come previsto dal decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, il Commissario avrà il compito di assicurare la celere realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica sugli edifici di proprietà pubblica esistenti nella cosiddetta “zona di intervento”. Il Commissario, si legge ancora nella nota, avrà anche il compito di assicurare “la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali e prioritari inclusi nella ricognizione operata con delibera della Giunta della Regione Campania n. 7 del 10 gennaio 2024”.