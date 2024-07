Sant’Arpino, Marianna Iorio nel Consiglio Nazionale Ragazze e Ragazzi del Garante Infanzia

Martina Maria Pia Iorio, 15enne di Sant’Arpino (Caserta), entra a far parte del Consiglio Nazionale delle Ragazze e dei Ragazzi (Cnrr), l’organismo costituito dall’Autorità Garante per i Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Agia) e facilitato da Defence for Children International per dare voce reale alle più giovani generazioni in Italia.

Studentessa del Liceo “Cirillo” di Aversa, con una grande passione per il teatro e il cinema, Iorio si è insediata l’altro giorno nel Cnrr che è costituito da cinquanta tra ragazzi e ragazze, in rappresentanza dell’intero territorio nazionale, tra i 13 e i 17 anni, che lavorano in commissioni tematiche su cicli quadrimestrali. Il Cnrr nasce dalla volontà dell’Autorità Garante di coinvolgere e rendere protagonisti i minorenni e si propone come uno spazio organizzato e protetto da Agia affinché i ragazzi e le ragazze provenienti da diverse realtà sociali e territoriali possano confrontarsi ed esprimere liberamente il proprio punto di vista e la propria opinione in relazione a questioni che li riguardano in linea e conformità con le norme e i principi della Convenzione Onu sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

“Una grande opportunità di potermi confrontare con giovani delle diverse parti d’Italia su tematiche che ci riguardano e su cui vogliamo richiamare l’attenzione del Governo per il tramite della Garante Carla Garlatti che ho già avuto il piacere di incontrare e, insieme agli altri componenti del Cnrr, sottoporle delle raccomandazioni”, ha commentato la giovane santarpinese al suo rientro da Roma dove ha partecipato alla sessione del Consiglio che si è conclusa con un incontro nel Parlamentino di Agia nel corso del quale sono state esposte le raccomandazioni elaborate dalle commissioni del Consiglio e poi consegnate alla Garante che si è impegnata a portarle all’attenzione del presidente del Consiglio dei Ministri e delle altre istituzioni coinvolte.

“Le tematiche sul tavolo – spiega Iorio – riguardano sicurezza, inclusione e innovazione. Temi cruciali su cui svilupperemo una serie di iniziative a partire dalla mia terra le cui istanze con orgoglio e senso di responsabilità porterò all’attenzione del Consiglio”. “Un pensiero grato – conclude Iorio – lo riservo all’Unicef Campania e in particolare alla presidente Emilia Narciso che, appena appresa della mia nomina, mi ha chiamato e mi ha espresso parole di affetto e incitamento che per me sono fondamentali ancor di più perché espresse da una donna che da una vita si è fatta portavoce, con coraggio e determinazione, dei diritti dell’infanzia e più in genere dei giovani”.