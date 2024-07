Marcianise, una sezione dedicata ai bambini nella biblioteca comunale Andrisani

Marcianise (Caserta) – L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonio Trombetta ha ottenuto un finanziamento di circa 6mila euro dalla Regione Campania per l’incremento e il miglioramento delle raccolte librarie e documentarie della biblioteca comunale “Gaetano Andrisani”.

“Un libro per il futuro – La biblioteca comunale per i bambini” è il titolo del progetto ammesso e finanziato dall’Ente regionale che prevede l’apertura di un’ampia e qualificata sezione della biblioteca comunale dedicata ai bambini e si inserisce nell’ambito delle politiche e delle azioni di promozione del libro e della lettura già attivate sul territorio cittadino dall’Amministrazione comunale. L’obiettivo è la creazione di un punto di riferimento per i bambini e per le famiglie, un luogo capace di valorizzare e sostenere la lettura come esperienza sociale, di crescita collettiva, da salvaguardare e stimolare attraverso un allargamento della base dei lettori e un aumento della fruizione dei libri intesi come bene culturale.

La realizzazione di una specifica sezione nella Biblioteca comunale rivolta ai bambini consentirà di promuovere con maggiore incisività l’iniziativa ‘Nati per leggere’, programma nazionale che da diversi anni incentiva la lettura a voce alta ai bambini in età prescolare (6 mesi – 6 anni) e che si avvale dell’alleanza virtuosa tra bibliotecari, pediatri e volontari, in particolare attraverso il coinvolgimento dei referenti dell’Asl territoriale, di medici pediatri, degli asili nido, delle scuole materne cittadine e delle famiglie del territorio per elaborare un piano di intervento finalizzato ad avvicinare e coinvolgere i bambini e le famiglie alla lettura.

Il progetto naturalmente prevede l’acquisto di libri di testo rivolti ai bambini dai 0 mesi ai 6 anni. Nella prima fase il progetto prevede l’utilizzazione della sala polifunzionale della Biblioteca comunale come luogo principale per l’organizzazione di programmi creativi e narrazioni di storie e di programmi educativi per le famiglie.

“Avevamo annunciato in occasione della riapertura della Biblioteca – ha affermato l’assessore alla Cultura, Lisa Froncillo – che avremmo introdotto una serie di innovazioni e previsto progetti per rendere sempre più fruibile questa struttura che per noi recita un ruolo fondamentale nella crescita e nella formazione dei giovani del territorio. Per la nostra Amministrazione la biblioteca oltre a essere un luogo fisico dove si erogano servizi è soprattutto una casa ideale dove i giovani possono trovare riparo dalle insidie della strada e nutrirsi di cultura, socializzando, condividendo e sperimentando. Per la riqualificazione e l’ammodernamento della biblioteca stiamo lavorando intensamente con il nostro Ufficio Cultura grazie soprattutto al sostegno della consigliera regionale e comunale Maria Luigia Iodice che ci sta consentendo di avere una interlocuzione concreta con la Regione. Questo finanziamento è solo infatti il primo risultato di questa significativa sinergia che ci consentirà di rilanciare una struttura che per anni era stata sottratta ai cittadini e in particolare ai giovani di Marcianise”.