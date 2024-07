Evolution Green Aversa, esordio a Siena. Il 13 ottobre prima in casa con Palmi

Aversa (Caserta) – E’ stato presentato ufficialmente, allo ‘Zanhotel & Meeting Centergross’ di Bentivoglio, l’ottantesimo campionato Serie A Pallavolo Credem Banca per la stagione 2024-25 con i calendari della prossima SuperLega così come della Serie A2 e della A3. La Evolution Green Aversa (nuova denominazione che sostituisce Wow Green House Aversa) esordirà in terra toscana, contro la Emma Villas Siena, per la prima giornata prevista il 6 ottobre (ritorno, e prima del girone di ritorno il 26 dicembre).

Primo appuntamento al PalaJacazzi il 13 ottobre contro la neopromossa OmiFer Palmi. La settimana successiva ancora un appuntamento nel palasport normanna contro l’Abba Pineto. Quarta giornata a Reggio Emilia il 27 ottobre. A seguire Aci Castello (in casa), Porto Viro (fuori) e Ravenna (al PalaJacazzi). Chiudono il mese di novembre Avera-Macerata e Brescia-Aversa. Il primo giorno di dicembre regalerà la gara del PalaJacazzi contro Fano. Le ultime tre gare del girone di andata sono contro Prata di Pordenone, Cantù e Cuneo (il 22 dicembre, in trasferta).

Le dichiarazioni del presidente Sergio Di Meo e di coach Giacomo Tomasello: “Esordio e chiusura contro le big della Serie A2. Partiremo il 6 ottobre contro una grande squadra, la Emma Villas Siena, che si è fermata in finale play off nell’ultima stagione. Mentre la chiusura è con Cuneo, una delle candidate più forti alla SuperLega – ha detto il patron del club normanno -. E’ un calendario che nella prima parte ci vedrà al PalaJacazzi per 6 volte nelle prime 10 giornate, dobbiamo provare a partire subito forte cercando di conquistare più punti possibili. Ci attende una grande annata, vogliamo essere protagonisti”.

“Il nostro calendario è abbastanza impegnativo soprattutto in alcuni periodi della stagione – ha detto l’allenatore normanno -, lavoreremo duramente per farci trovare pronti per ogni tipo di sfida. Credo fermamente nella qualità e nella determinazione dei nostri atleti. Staff e società sono fiduciosi che, con impegno e sacrificio, si possa fare moltissima strada. L’obiettivo più importante è quello di lavorare per esprimere la miglior pallavolo in un campionato molto competitivo e di livello altissimo. La ricerca di una crescita di squadra, il lavoro in simbiosi con la società, la città, i tifosi e l’atteggiamento professionale in ogni situazione potranno fare sicuramente la differenza”.