Giugliano, picchia madre e sorella per soldi: arrestato 53enne

Una storia lunga quattro anni di botte e vessazioni quella che i carabinieri della sezione radiomobile hanno interrotto a Giugliano in Campania (Napoli) nella frazione di Varcaturo.

L’epilogo grazie alla segnalazione di una lite in un appartamento giunta ai militari che prontamente si sono recati sul posto. Qui, spiega una nota dell’Arma, “hanno accertato che poco prima un uomo, 53enne, verosimilmente ubriaco aveva aggredito la propria madre che di anni ne ha 76”. L’uomo aveva aggredito l’anziana con schiaffi e pugni colpendola ripetutamente alla testa.

“Tutto per farsi dare denaro”. Stessa sorte subiva la sorella dell’uomo intervenuta a protezione della madre. Gli accertamenti dei militari hanno permesso, così, di ricostruire la storia con l’uomo, che da quattro anni, “chiedeva sempre denaro e se non lo otteneva l’epilogo era sempre lo stesso: violenze”. Il 53enne è stato arrestato e trasferito in carcere dove dovrà rispondere all’autorità giudiziaria di maltrattamenti in famiglia e lesioni.