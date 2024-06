Trentola Ducenta – Lavoro, al via i tirocini di inclusione sociale: 500 euro mensili per un anno

Trentola Ducenta (Caserta) – L’Amministrazione comunale di Trentola Ducenta, su iniziativa dell’assessore alle Politiche sociali, Giovanna Mazzitelli, ha attivato i tirocini d’inclusione sociale. La Regione Campania, infatti, con il decreto dirigenziale numero 1 del 08/01/2024 – Avviso Pubblico nell’ambito del Percorso 4 Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori (Pnrr), Missione 5 “Inclusione e coesione”, ha dato la possibilità agli Enti aderenti, di ospitare, per la durata di 12 mesi, tirocinanti aderenti al “Programma Gol” ed assegnati al “Percorso 4” dal Centro per l’impiego.

Possono rientrare nel “Percorso 4” i cittadini occupabili di età compresa tra i 18 ed i 65 anni residenti e/o domiciliati in Trentola Ducenta e che posseggano determinate caratteristiche: Lavoratori fragili, quali donne in condizioni di svantaggio, persone con condizione di disabilità compatibile con il percorso d’inclusione sociale, lavoratori maturi (55 anni e oltre), giovani con minori possibilità di occupazione; Disoccupati di lunga durata residenti in quartieri o zone a particolare rischio di esclusione e vulnerabilità sociale, caratterizzati ad esempio dalla presenza di infiltrazioni criminali e/o da alti tassi di abbandono scolastico o deprivazioni materiali; Persone in carico o segnalate dagli Enti che operano nel sistema dei servizi sociali o socio-sanitari e/o inserite in progetti/interventi di inclusione sociale (previo rilascio di attestazione); Percettori di misure di sostegno al reddito (Adi), in presenza di specifiche caratteristiche di vulnerabilità socio-economica.

Le persone interessate potranno rivolgersi ai Servizi Sociali del Comune, nei giorni di martedì dalle ore 9 alle 12 e giovedì dalle 15 alle 17, per verificare se si è in possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento. Se i requisiti sussistono, sarà rilasciato un’attestazione da consegnare al Cpi. Si precisa che coloro che sono in possesso dell’attestazione già rilasciata ai fini dell’acceso alla misura Adi, non è necessario il rilascio di ulteriore attestazione. L’Amministrazione comunale, su indicazione del sindaco Michele Apicella, ha svolto una prima giornata di orientamento venerdì 21 giugno mentre la seconda si svolgerà dalle ore 9.30 alle 13.30, presso la Biblioteca Comunale, martedì 25 giugno.

Per accreditarsi al “Progetto Gol” è necessario accedere, attraverso il proprio Spid, alla piattaforma Cliclavoro Campania https://cliclavoro.lavorocampania.it. Eseguito l’accesso, è necessario cliccare su “Consultazione” e nel menù a tendina selezionare “Tirocini Gol”. In questa pagina, all’interno di “Ricerca per Codice Comunicazione” è possibile ricercare il profilo del Comune di Trentola Ducenta per il quale si vuole manifestare interesse. I codici ed i profili da inserire sono i seguenti: 0500024211000000000177468 – Addetti a funzioni di segreteria; 0500024211000000000177471 – Addetto alla manutenzione del verde; 0500024211000000000177472 – Operai addetti ai servizi di igiene e pulizia; 0500024211000000000177473 – Addetto all’assistenza agli utenti.

Ai tirocinanti sarà riconosciuta una indennità mensile di 500 euro per la durata massima di 12 mesi che viene erogata a cura della Regione Campania, previa verifica mensile dell’effettivo svolgimento del tirocinio (minimo 20/h – massimo 40/h settimanali, secondo specifica pianificazione dell’Ente Ospitante). Le aree d’intervento nelle quali saranno attivati i Tirocini presso il Comune di Trentola Ducenta sono: Servizi di segreteria, portierato e di supporto amministrativo agli uffici dell’Ente; Cura, pulizia e manutenzione del verde degli edifici pubblici; Assistenza familiare ad anziani e disabili (esempio consegna di cibo e della spesa, disbrigo di piccole pratiche, accompagnamento e socializzazione) da svolgere in collaborazione con i Servizi Sociali.