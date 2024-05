Carinaro, crolla solaio in zona industriale: muore operaio

Si chiamava Domenico Pierbenansi l’operaio di 54 anni deceduto questa mattina a seguito dell’ennesimo incidente sul lavoro avvenuto in Campania.

Nella zona industriale di Carinaro (Caserta), il lavoratore, originario di Frattamaggiore (Napoli), è caduto da un’altezza di dieci metri. Stava lavorando sul tetto del capannone di un’azienda di infissi, con sede ad Orta di Atella, per installare pannelli solari. Per cause in corso di accertamento, il solaio ha ceduto e l’uomo è caduto nel vuoto. Non è sopravvissuto all’impatto.

Sul posto i poliziotti del Commissariato di Aversa, il pm di turno della Procura di Napoli Nord, che ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo, gli ispettori del lavoro e i tecnici dell’Asl di Caserta.

Sono in corso verifiche circa la posizione contrattuale del 54enne e se indossasse dispositivi efficaci per la sicurezza.