Aversa, visite guidate teatralizzate tra i monumenti della città: appuntamento il 18 maggio

Aversa (Caserta) – “Monumenti e letteratura: l’amore universale”, è il titolo dell’evento organizzato dall’Isiss “Mattei” di Aversa, in collaborazione con l’associazione turistico-culturale “In Octabo”, il Museo Diocesano di Aversa, l’associazione “AversaDonna”, il Centro Documentario e Museale “Rota degli Espositi” e l’Asl Caserta- Distretto 17/19.

Per la giornata di sabato 18 maggio sono in programma visite guidate teatralizzate con il tema dell’amore in tutte le sue forme: dall’amore per la scienza all’amore universale e all’amore tragico. I siti coinvolti sono: il complesso dell’Annunziata e il Centro documentario e museale “Rota degli Espositi (visite dalle ore 10 alle 12 e dalle 16 alle 18); il Museo Diocesano e la Biblioteca “Paolo VI” (dalle 10 alle 12), il complesso della Maddalena (dalle 10 alle 12). Per informazioni e prenotazioni: tel. 3343735235

“In questi siti incontreremo ‘personaggi’ che ci faranno vivere un’esperienza super emozionante! Vi aspettiamo numerosi per rivivere il passato in modo insolito!”, è l’invito rivolto dagli organizzatori.