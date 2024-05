Aversa, Liceo Jommelli premiato al Festival del Cortometraggio Scolastico

Aversa (Caserta) – Una giornata indimenticabile per gli studenti del liceo “Niccoló Jommelli” che lunedì hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del “Dae Festival – Corto”, nell’aula magna del Dipartimento di Lettere e Beni Culturali dell’Università degli studi della Campania “Vanvitelli”.

Accompagnati dalle docenti Maria Maddalena Messina, Gaetana Manna e Maria Grazia Aloi, gli studenti, insieme ad altri provenienti dalle scuole di ogni parte d’Italia, hanno ottenuto un importante riconoscimento per il lavoro svolto.

Il Liceo Jommelli si è classificato primo con il premio per la narrazione attinente alla trama assegnato alla classe 3ASU. Menzione speciale per il cortometraggio realizzato dalla classe 2FSU per le emozioni evocate e il coinvolgimento e per la classe 4ASU per l’equilibrio tra testo e immagine.

La manifestazione, indetta da Dario Abate Editore con il patrocinio dell’Università Vanvitelli, è stata condotta dalla presidente della giuria, la docente Maria Lucia Chirico e da Rosanna Vespoli, l’autrice dei testi a cui si sono ispirati i cortometraggi degli studenti.

Tutti gli alunni rappresentanti delle classi premiate sono stati chiamati per spiegare le motivazioni dei lavori realizzati (gli studenti hanno scritto i dialoghi e realizzato le riprese) e dopo la visione di tutti i cortometraggi, si è svolta la premiazione. SOTTO UNA GALLERIA FOTOGRAFICA