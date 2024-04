Sfondano porta di un negozio di ottica con un’auto e rubano occhiali per 50mila euro: fermati in aeroporto

Tre uomini, di età compresa fra i 33 e 43 anni, tutti cittadini romeni e senza fissa dimora, sono stati fermati dai carabinieri del Nucleo operativo della compagnia di Firenze per il furto con scasso di un negozio di occhiali, nella centralissima via Marconi.

E’ accaduto durante la notte del 26 marzo. I tre, utilizzando una Fiat 500 rossa (anche questa rubata a Scandicci) come ariete, hanno spaccato la porta d’ingresso del negozio da cui in soli 30 secondi come documentato dai video, hanno poi portato via prodotti per un valore di oltre 50 mila euro. Hanno agito con la complicità di altre due persone ancora in corso di identificazione.

Gli inquirenti sospettano che i fermati fossero soliti fare viaggi in Italia al fine esclusivo di commettere reati per poi ritornare in Romania certi di non poter essere raggiunti dalle forze dell’ordine italiane. Non a caso le indagini sono state coadiuvate dai militari della Compagnia di Pisa e dagli agenti della Polizia di Frontiera Aerea della città toscana. I tre erano, infatti, giunti all’aeroporto di Pisa per imbarcarsi su di un volo diretto a Bucarest. IN ALTO IL VIDEO