Trofeo D’Alterio Group, al “Vega Luxury” di Teverola presentazione dell’edizione 2024

Martedì 23 aprile, alle ore 11, nella splendida cornice del “Vega Luxury” di Teverola (Caserta), sarà presentata l’ottava edizione del “Trofeo D’Alterio Group”. L’evento calcistico, patrocinato dai Comuni di Villaricca e di Mugnano di Napoli, e da Coni, Federcalcio e Ldn, Figc, Coni e Lnd Campania, si conferma tra i più importanti del Sud. Nel corso degli anni ha acquisito una risonanza non solo in Italia, per la partecipazione di numerosi club stranieri.

L’edizione di quest’anno si svolgerà dal 29 maggio al 2 giugno allo stadio “Vallefuoco” di Mugnano di Napoli. Saranno illustrati valori e svolgimento del torneo fortemente voluto dalla famiglia D’Alterio in collaborazione con il Villaricca Calcio della famiglia Tambaro.

All’incontro con la stampa, presentato da Michele Chianese e moderato da Antonio Corbo, editorialista de “La Repubblica”, interverranno Christian Mossino, vice presidente vicario della Lega Nazionale Dilettanti; Carmine Zigarelli, Presidente del Comitato Regionale Campania Figc Lnd; Vito Tisci, presidente del Settore Giovanile e Scolastico della Figc; Barbara Nardi, direttore generale Villaricca Femminile; Gianluca Ianuario, presidente gruppo editoriale ‘L’Espresso’; Ciro Buonajuto, vicepresidente Anci. Hanno assicurato la loro partecipazione. Tra gli altri, i giornalisti Francesco De Luca, caporedattore de “Il Mattino” e Gianfranco Coppola, caporedattore Rai, presidente dell’Ussi, Unione Stampa Sportiva.

Il Trofeo D’Alterio Group, riservato alle categorie Under 12 a 9, autorizzato dalla Figc, si svolgerà con la partecipazione di 25 squadre provenienti da 8 Regioni (Campania, Lazio, Lombardia, Piemonte, Calabria, Emilia Romagna, Liguria, Toscana) con due club esteri, l’Almaty Jets (Kazakistan) e Nordsjaelland (Danimarca) che impreziosiranno ancora di più il torneo giovanile. Prevista la presenza di ben 14 formazioni giovanili di Serie A (Napoli, Lazio, Monza, Roma, Bologna, Atalanta, Genoa, Sassuolo, Juventus, Empoli, Fiorentina, Milan, Torino e Salernitana); e di tre club femminili (Napoli femminile, Pomigliano Femminile, Fc Napoli Nord Woman).

L’ultima edizione è stata vinta dall’Atalanta (nella foto) mentre 8 anni fa fu il Sant’Aniello toccò ad aggiudicarsi la prima Coppa (2015). A seguire Pescara, Internapoli, Materdei, Lazio ed Empoli. Chi si aggiudicherà l’edizione 2024? Lo scopriremo solo il prossimo 2 giugno.