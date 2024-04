“Matteotti, il nemico di Mussolini”, a Caserta presentazione del libro

“Un filo della memoria ideale lega la mostra all’Archivio di Stato di Caserta, inaugurata a dicembre, alla presentazione del libro “Il nemico di Mussolini”. Parlare di Giacomo Matteotti oggi significa tenere alto l’ideale di libertà di un popolo e trasferire alle nuove generazioni la storia del Socialismo attraverso chi è stato ucciso per essersi opposto al fascismo”. Lo dichiara il presidente del consiglio regionale della Campania, Gennaro Oliviero, alla vigilia della presentazione del libro “Il nemico di Mussolini” che si terrà martedì 23 aprile, alle ore 18, alla libreria Feltrinelli di Caserta, in corso Trieste.

“L’intervento di Scurati che parlava proprio di Matteotti, censurato dalla Rai – continua Oliviero – ci racconta che dobbiamo ancora lottare per recuperare dei margini di libertà di espressione che pensavamo fossero ormai intoccabili”. Alla presentazione ci sarà Stefano Caretti, uno degli autori con Marzio Breda del libro. Introduce e modera Massimiliano Amato, mentre dialogheranno con l’autore il presidente Oliviero, Gianni Cerchia, Carlo Marino, Giuseppe Pardini e Maria Luisa Chirico.

Proprio la professoressa Chirico sottolinea: “C’è stato un punto di non ritorno per Matteotti – spiega – quando nei primi mesi del 1924 pubblica uno J’accuse nei confronti del fascismo, si trattò di un libro dal titolo “Un anno di dominazione fascista”. Da quel momento Matteotti divenne il nemico politico del fascismo che lo perseguitò fino alla morte. Matteotti fu sequestrato in pieno giorno, ucciso e sepolto in condizioni atroci. Lui fu il vero avversario diretto di Mussolini, durante l’incontro in libreria analizzeremo tutte le fasi della sua vita e le sue azioni politiche che fecero del Socialismo la bandiera sotto cui opporsi all’ideologia dominante fascista dell’epoca. Lo faremo a cento anni dalla sua morte”.