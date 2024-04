Maddaloni, gara di robotica all’Università del Sannio: trionfano gli studenti del Villaggio dei Ragazzi

Maddaloni (Caserta) – Nell’ambito delle attività di orientamento in ingresso, l’Università degli Studi del Sannio, in collaborazione con “Perlatecnica” e “Paideia”, ha organizzato anche quest’anno la “Unisannio High School Hackathon”.

La gara finale, che si è svolta nella giornata di ieri presso il bellissimo Auditorium di Sant’Agostino Unisannio e che ha visto la partecipazione di studenti di 10 scuole provenienti da tutta la Campania, si è conclusa con il primo posto del team di robotica dello storico Istituto Industriale del Villaggio dei Ragazzi.

I “vanti” dell’Ente, accompagnati per l’occasione dai docenti Giovanna Parato e Domenico Martino, si sono confrontati in una sfida avvincente, che ha riguardato la programmazione di una Kart in grado di percorrere le strade di una città in miniatura.

“Non posso che esprimere soddisfazione per la eccellente performance del nostro team in gara e per l’ambizioso traguardo raggiunto. Un ringraziamento particolare va al coordinatore scolastico, ing. Giusto Nardi, nonché ai docenti impegnati in questa competizione, che con professionalità e generosa passione sono riusciti a creare le condizioni per poter esportare le competenze interne dei nostri studenti nell’ambito della robotica oltre i confini della nostra realtà scolastica”, ha dichiarato l’avvocato Antonio Caradonna, commissario straordinario del villaggio, a margine di questa prestigiosa competizione.