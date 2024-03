Villa Literno, le zone umide delle Soglitelle diventano un’oasi della Lipu

Villa Literno (Caserta) – Nell’ambito della Giornata mondiale della Natura 2024 nasce una nuova Oasi della Lipu, la prima in un’area sottratta alla criminalità. La presentazione avverrà martedì 5 marzo, a Villa Literno, nella sala consiliare, quando il Comune di Villa Literno e l’Ente Riserve naturali regionali Foce Volturno-Costa di Licola-Lago di Falciano presentano, con la Lipu, il piano pluriennale per la tutela e la valorizzazione delle zone umide di Soglitelle. – continua sotto –

Il tema 2024 della Giornata Mondiale della Natura, istituita il 20 dicembre 2013, in occasione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite“Connecting People and Planet: Exploring Digital Innovation in Wildlife Conservation”, nella quale si evidenzia come la tecnologia e l’innovazione possano guidare la conservazione della natura e la coesistenza tra quest’ultima e l’essere umano.

E proprio a Soglitelle il Comune di Villa Literno e l’Ente Riserve, con la collaborazione della Lipu e di altri partner, utilizzando le innovazioni tecnologiche, garantiranno la coesistenza tra uomo e natura, aprendo le porte della riserva naturale alle comunità locali, realizzando programmi di educazione ambientale per le scuole e sperimentando sul territorio le buone pratiche ambientali.

In passato Soglitelle era in mano ai bracconieri ed alla criminalità che vi abbandonava rifiuti speciali. Poi, grazie alla Lipu, l’area fu sequestrata dai Carabinieri e la Regione Campania vi istituì la riserva naturale su suoli divenuti di proprietà del Comune e con un incisivo coordinamento delle attività di tutela e valorizzazione da parte dell’allora Ministero dell’Ambiente, dell’Ente Riserve e dello stesso Comune di Villa Literno. – continua sotto –

L’inizio del cambiamento risale al 23 gennaio del 2005, quando i Carabinieri del Comando per la tutela dell’ambiente guidati da Ultimo, su delega della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, sequestrarono le vasche delle Soglitelle, oltre 100 ettari di territorio allagato. Associazione a delinquere ai danni dell’ambiente, bracconaggio, deviazione e furto di acque pubbliche, truffa a enti pubblici, impossessamento violento ed estorsivo delle aree, lottizzazione abusiva, danni alla rete idrica, occupazione di aree demaniali, abusivismo edilizio: questi i reati contestati a 21 persone, nel blitz del 2005, di cui ben 14 con precedenti penali per tipologie riconducibili all’articolo 416 bis (associazione di tipo mafioso).

In seguito all’operazione la Lipu raccolse circa 10mila firme e propose di tutelare le Soglitelle con una riserva naturale, vista la ricchezza di biodiversità e l’alto valore simbolico della zona. L’appello fu raccolto dalla Regione Campania che istituì, nel 2006, la riserva naturale, inserendo le Soglitelle nell’area protetta di Foce Volturno. Il Ministero dell’Ambiente divenne il motore trainante ed il garante dell’operazione di recupero e valorizzazione, avviando un’azione congiunta con la Regione Campania, l’Ente riserve e il Comune di Villa Literno. Con i fondi del Ministero il “cuore” della riserva venne recintato e si realizzò un centro visite con strutture per la fruizione. Fu il primo, decisivo passo per restituire il territorio alla collettività.

Nel 2018, grazie al sostegno economico di Fondazione con il Sud, dell’Ente Riserve e della stessa Lipu, ed al partenariato tra Comune di Villa Literno, Istituto Gestione Fauna, Lipu, Agrorinasce e Carabinieri Forestale, attraverso il progetto Volo libero, si è rafforzata la tutela delle Soglitelle valorizzandone e promuovendone la conoscenza e la fruizione. – continua sotto –

Dal 2022 ad oggi, terminato il progetto con Fondazione con il Sud è la Lipu, insieme all’Ente Riserve Foce Volturno e Costa di Licola ed a IGF per la parte della ricerca scientifica, a presidiare e garantire la fruizione pubblica di Soglitelle, con visite guidate, laboratori di educazione ambientale per le scuole, piccola manutenzione, eccetera. Tutto ciò anche grazie alla piena collaborazione del Sindaco del Comune di Villa Literno, proprietario delle aree espropriate.

“Abbiamo da poco effettuato l’ennesima pulizia dell’area di Soglitelle esterna alla zona recintata, liberandola da rifiuti speciali”, dichiara Valerio Di Fraia, sindaco di Villa Literno. “Ma l’impegno sarà quello di migliorare le condizioni di fruibilità per tutti i cittadini ed i giovani delle scuole, attraverso un percorso di conoscenza che consenta una gestione dell’area foriera anche di indotto economico”, conclude il primo cittadino.

“Garantire una vigilanza organizzata secondo il modello della sicurezza partecipata (istituzioni, forze di polizia, cittadini) dell’area protetta per ridurre e prevenire i rischi ambientali, sviluppando la cultura della legalità e modificando l’approccio della popolazione locale alle risorse naturali; ma soprattutto far nascere l’amore e la passione per la biodiversità. Questi sono i nostri obiettivi e desideri”, dichiara Giovanni Sabatino, commissario dell’Ente Riserve Foce Volturno e Costa di Licola.

“Un bell’esempio di recupero della legalità e di restituzione del territorio alla comunità locale, partito dal basso e cioè dai volontari della Lipu addirittura nel 2001 e continuato fino ad oggi, su cui però non va abbassata la guardia” dichiara Alessandro Polinori Presidente nazionale della Lipu. “Istituire un’Oasi Lipu in quest’area, consentirà di valorizzarla ulteriormente dal punto di vista naturalistico e di farla conoscere a un numero crescente di persone, che potranno emozionarsi nello scoprire le tante specie che popolano questo scrigno di biodiversità strappato al degrado”.

Le Oasi e Riserve della Lipu sono luoghi speciali in cui la Natura è protetta e valorizzata, a beneficio della biodiversità e delle persone che le visitano. Sono 27 in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia, coprono 4.800 ettari di territorio, ospitano 5.300 differenti specie animali e vegetali e ricevono ogni anno circa 150mila visitatori, dai bambini delle scuole ai turisti, alle famiglie, ai gruppi organizzati.

L’evento sarà l’occasione per conoscere la storia delle Soglitelle, ma soprattutto le prospettive di quest’area, le sue potenzialità, i problemi ancora da risolvere, al fine del rilancio naturalistico e sociale e della piena valorizzazione di un’area umida di grande importanza per la migrazione degli uccelli selvatici, per l’ambiente e per la gente.

foto copertina di Salvatore Sepe