Mondragone, addio al professor Pasquale Schiappa: la lettera degli ex allievi

Mondragone (Caserta) – Lutto nel mondo della scuola e delle cultura del litorale domizio. Si è spento il professor Pasquale Schiappa, già docente di materie letterarie e padre dell’ex sindaco Giovanni Schiappa. – continua sotto –

In una lettera i sui ex alunni del laboratorio teatrale “Galilei” lo celebrano così: “Il professor Pasquale Schiappa è stato per moltissimi giovani del nostro territorio un grande formatore, un punto di riferimento sicuro, un esempio per tanti che lo hanno conosciuto e frequentato. A noi, suoi studenti e allievi del laboratorio teatrale del Liceo Galilei, ha donato tante cose, alcune delle quali non dimenticheremo mai. Il tempo, innanzitutto, che è il bene più prezioso.

Il Professore, come tutti lo chiamavamo, ci ha donato la sua considerazione, la sua attenzione verso la persona, gli stati d’animo e quella esuberanza tipica dell’età giovanile che sapeva comprendere e gestire come pochi. Lo ha fatto sempre con un interesse autentico che nessuno potrà mai dimenticare.

Ci ha voluto bene davvero. Non dimenticheremo mai i lunghi pomeriggi di prove dei nostri spettacoli, non dimenticheremo mai la spensieratezza dei nostri viaggi in Sicilia per le rassegne teatrali che hanno segnato la nostra crescita. Il Professore è stato una guida vera. I suoi insegnamenti resteranno con noi per sempre. Un abbraccio forte a sua moglie Mariolina, ai suoi figli Simona e Giovanni e ai suoi nipoti”.