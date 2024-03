Napoli, famiglia scappa dal ristorante di sushi senza pagare: la denuncia dei titolari sui social

Napoli – In nuovo episodio di “Fuga dal ristorante senza pagare”. Una famiglia, composta da marito, moglie e due figli, dopo aver consumato un abbonante pranzo in un ristorante di Napoli, il “Tatami Sushi Restaurant”, ha lasciato la sala senza pagare il conto. – continua sotto –

La denuncia arriva dagli stessi titolari del locale che, in un post pubblicato sui social, corredato di un frame tratto dalle telecamere di sorveglianza, hanno annunciato di essersi rivolti alle autorità competenti e denunciare per furto i responsabili.

“Siamo sconcertati da quello che abbiamo visto nel video. – si legge nel post – Purtroppo, abbiamo dovuto segnalare per furto queste persone alle autorità competenti. Sprezzanti della legge, delle telecamere e della buona educazione hanno deciso di venire a pranzo con i propri due figli e dare loro questo grande esempio di educazione. Non era un semplice pranzo, ma un grande pasto, una bella bottiglia di vino e vari dolci”.

“Siamo colpiti non tanto dall’atto in sé ma – sottolineano i ristoratori – per il modo premeditato di agire e soprattutto per averlo fatto in presenza dei propri figli minorenni. Speriamo tanto che queste persone si riconoscano nel video e si pentano, ma soprattutto decidano di dare ai loro figli esempi migliori”.