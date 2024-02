Teano, assenteismo al Centro per l’Impiego: Corte dei Conti “chiama” 18 persone

I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta, su delega della Procura Regionale della Corte dei Conti per la Campania, hanno eseguito la notifica di un invito a dedurre nei confronti di 18 persone, già dipendenti del Centro per l’Impiego di Teano. – continua sotto –

I provvedimenti sono stati emessi dalla Procura Contabile in seguito alle indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Caserta che portarono all’applicazione di misure cautelari personali e reali nei confronti dei destinatari dei provvedimenti magistratuali, per i delitti di truffa aggravata e false attestazioni.

Le indagini, avviate a seguito di una segnalazione pervenuta dal presidente dell’Anac, l’Autorità nazionale anticorruzione, eseguite tramite tecniche investigative di osservazione, controllo, pedinamento, intercettazioni telefoniche, videoregistrazioni, acquisizioni documentali e sommarie informazioni, portarono a disvelare il modus operandi dei soggetti coinvolti che attestavano “falsamente” la propria presenza sul luogo di lavoro.

L'accertamento – eseguito in un arco di 5 mesi – acclarò plurimi episodi di assenteismo per complessive 1.000 ore da parte dei dipendenti alla sede del Centro per l'Impiego di Teano. La Procura Contabile, in relazione agli accertati plurimi episodi di assenteismo dei dipendenti dell'Ente, ha emesso "inviti a dedurre" contestando complessivamente un danno di 177.336 euro derivante sia dall'ingiusto profitto per le false attestazioni della propria presenza sul luogo di lavoro, sia per l'arrecato danno all'immagine dell'Ente.

Tutti i destinatari del provvedimento magistratuale avranno modo di fornire le proprie deduzioni in merito alla vicenda contestata.