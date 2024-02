Macerata Campania, gestione irregolare di rifiuti e scarichi diretti in fognatura: sequestrata azienda di cartellonistica e verniciatura

A Macerata Campania (Caserta) i carabinieri del nucleo forestale di Marcianise hanno sequestrato uno stabilimento dedito alla produzione di cartellonistica pubblicitaria e verniciatura industriale. – continua sotto –

La verifica ha evidenziato diverse e gravi violazioni ambientali. In particolare, i diversi rifiuti speciali prodotti dall’impresa, pericolosi e non pericolosi, sia quelli rinvenuti depositati sul piazzale esterno che all’interno del capannone, sono risultati carenti della cartellonistica riportante la pericolosità ed il codice Eer di caratterizzazione e non sono risultati raggruppati per categorie omogenee, in violazione delle norme tecniche relative al deposito temporaneo.

Sono stati rinvenuti anche due fusti contaminati da sostanze pericolose e da tracce di abbruciamento, al cui interno è stato rinvenuto uno spesso strato di cenere di rifiuti solidi urbani, miscelati a rifiuti costituiti da carta e materiali, assorbenti contaminati da sostanze pericolose (oli), sintomatico di un avvenuto abbruciamento di rifiuti direttamente sul posto. All’interno del capannone sono, inoltre, risultati presenti due saldatrici, di cui una ossiacetilenica ed una a filo continuo, nonché un cannello per taglio, senza impianto di abbattimento dei fumi. Ed è stato accertato uno scarico di acque reflue industriali collegato direttamente alla fognatura comunale.

Il gestore di fatto dell’impresa, presente al controllo, nulla è stato in grado di produrre in relazione alle autorizzazioni ambientali necessarie e neanche in relazione ai registri di carico e scarico dei rifiuti e né per i Mud relativi alla denuncia dei quantitativi di rifiuti speciali prodotti negli anni 2021 e 2022. Pertanto, è stato deferito in stato di libertà per i reati di combustione illecita di rifiuti; realizzazione di un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; attivazione di uno scarico di acque reflue industriali senza la prescritta autorizzazione; produzione di emissioni in atmosfera senza il prescritto atto autorizzativo. Allo stesso gestore sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 8mila euro.